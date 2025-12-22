В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ

«Мы идем к завершению национализации крупных объектов. Если посмотреть на последнюю национализацию, нельзя ее сравнить с тем, что мы до этого делали — по масштабам, по стоимости. Чего стоит один пивзавод (пивобезалкогольный комбинат “Крым” в Симферополе — ред.)», — сказал глава Госсовета РК.
Работа по выявлению имущества пособников киевского режима продолжается, но это уже не очень значительные активы, добавил Константинов.
Он также отметил, что бюджет республики пополняется не только от продажи национализированного имущества на аукционах, он еще и получает доход в виде дивидендов от тех предприятий, которые еще не проданы.
На минувшей неделе в Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука и других пособников Киева — всего 84 физических и юридических лица.
Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов.