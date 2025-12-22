Ричмонд
ЖКХ Минска сказало про установку антивандальных контейнеров для мусора

В Минске появились новые антивандальные контейнеры для стекла.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ Минска сказало про установку антивандальных контейнеров для мусора. Подробности рассказали в пресс-службе организации Минское городское жилищное хозяйство.

«Антивандальные контейнеры для стекла: в Минске стартовал пилотный проект», — сказано в сообщении.

Особенность указанных контейнеров состоит в том, что они надежно защищены и это исключает самовольное извлечение из них отходов. Пока в столице установлены 20 таких контейнеров. Они находятся по улицам Горецкого, 27, Притыцкого, 78, Энгельса, 28, 32а, проспекту Независимости, 18 и другим адресам.

В ЖКХ Минска уточнили, что проект является пилотным, однако его результаты помогут оценить эффективность и, возможно, расширить практику.

