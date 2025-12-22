ЖКХ Минска сказало про установку антивандальных контейнеров для мусора

Особенность указанных контейнеров состоит в том, что они надежно защищены и это исключает самовольное извлечение из них отходов. Пока в столице установлены 20 таких контейнеров. Они находятся по улицам Горецкого, 27, Притыцкого, 78, Энгельса, 28, 32а, проспекту Независимости, 18 и другим адресам.