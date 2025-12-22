«Это станет подарком для всех калининградцев»: Владимир Путин пересмотрит статус Музея Мирового океана

Руководство Музея Мирового океана обратилось к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность присвоения учреждению статуса особо важного объекта. Об этом «Клопс» узнал на пресс-конференции с гендиректором ММО Денисом Миронюком в понедельник, 22 декабря.
«Сейчас на уровне Министерства культуры РФ идёт работа с документами по вопросу включения музея в государственный перечень особо ценных объектов национального наследия России, — рассказывает Миронюк. — Мы надеемся, что решение будет, и в следующем году это станет подарком для всех калининградцев».
Сегодня ММО — это крупная федеральная институция, которая объединяет несколько корпусов, научные лаборатории, экспозиционные пространства и фондохранилища. Музей продолжает активно развиваться, расширять площади и комплектовать фонды.
Руководитель отметил, что в учреждении работает около 375 человек, а штат в этом году планируется увеличить ещё примерно на 90 единиц. Это связано с открытием новых лабораторий, экспозиций и объектов музейного комплекса.
«Музей силён своими друзьями и своими сотрудниками. Музей без людей невозможен», — подчеркнул Миронюк.
Запрос о присвоении особого статуса, по словам руководства, обусловлен масштабом музея, объёмом коллекций и устойчиво высокой посещаемостью.
В 2025 году музейный комплекс посетило более двух миллионов человек, что позволило войти в топ-10 по стране и конкурировать с федеральными культурными учреждениями.