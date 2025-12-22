В Уфе планируют реконструкцию Дворца бракосочетаний

В Госкомитете напомнили, что финансирование на создание проектно-сметной документации было выделено еще в 2024 году. В эту сумму также были включены расходы на разработку дизайн-проекта для внутреннего убранства помещений. По данным ведомства, дизайн-проект как самого здания, так и прилегающей территории уже согласован с министерствами строительства и архитектуры, а также жилищно-коммунального хозяйства.