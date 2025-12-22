Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о госпитальных школах, следует из проекта заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную Думу», — сказано в документе.
Как ранее отмечала в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и автор инициативы Татьяна Буцкая, в настоящее время во многих регионах РФ уже открыты так называемые «госпитальные школы», однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность.
Госпитальная школа — это школа для детей, которые более 21 дня находятся в больнице.