Пучок электронов с энергией 3 ГэВ перепустили в основное кольцо синхротрона СКИФ

Из накопителя синхротронное излучение выводится на экспериментальные станции, где ученые будут использовать его для проведения исследований. Как уточнили в пресс-службе СКИФ, оборудование накопителя уже расставлено в тоннеле — специальным образом спроектированном помещении, оснащенном термостабилизацией, системой пожарной и радиационной безопасности. Кольцо накопителя общим периметром 476 м состоит из 112 «звеньев» — специальных подставок с магнитно-вакуумными сборками. Также в составе кольца — высокочастотные резонаторы, которые позволяют поддерживать рабочую энергию пучка. «Для обеспечения работы этого оборудования создана сервисная зона, где располагается управляющая электроника и высокочастотные усилители мощности. Кроме того, в тоннеле накопителя в проектное положение выставлены фронтенды — комплексы для вывода синхротронного излучения из накопителя на экспериментальные станции», — добавили там.