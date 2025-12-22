Ричмонд
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета

РИА Новости: в Петербурге из-за саммита ЕАЭС могут отключить мобильный интернет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Отключение мобильного интернета в центре Петербурге возможно из-за саммита ЕАЭС, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи города.

«В Санкт-Петербурге проходит саммит ЕАЭС и встреча лидеров стран СНГ. В целях безопасности в Центральном районе города возможны отключения мобильного интернета», — сообщили в комитете.

Лидеры стран ЕАЭС прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они принимают участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.