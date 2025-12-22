Синоптик рассказал, что 2025 год может стать рекордно теплым в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 2025 год может стать самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений.
«За разговорами о том, какая погода будет на Новый год, мы чуть не упустили один важный момент — год 2025 в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что по последним климатическим нормам, осредненным за период с 1991 по 2020 год, средняя годовая температура воздуха Москве составляет плюс 6,3 градуса. Причем в XXI веке лишь 8 лет оказались холоднее этой отметки, и последний раз это было в 2012 году. Более того, дважды температура воздуха достигала отметки в плюс 8,0 градусов, отправляя 2020, лидера теплого списка, и 2024 годы в климатическую категорию «очень теплых», пояснил специалист.
«Ну, а что же с 2025? Ровно за 10 дней до своего финала он идет с опережением графика лидера, его средняя температура воздуха слегка превышает отметку в плюс 8,5 градуса. Конечно, за последние дни декабря этот показатель заметно понизится, две холодные волны, одна из которых стартует сегодня, а другая в субботу, опустят среднюю температуру декабря в зону отрицательных значений. Прогноз обещается к Новому году среднюю температуру последнего зимнего месяца в пределах минус 1,5 градуса — минус 2,5 градуса, а чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025 года должен финишировать со средней температурой не ниже минус 5 градусов, так что все шансы у него есть», — добавил синоптик.