Письма с информацией о воронежцах нашли разбросанными на улице

Корреспонденция с конфиденциальными финансовыми данными была адресована жителям села Солнце-Дубрава в Рамонском районе.

Источник: Почта России

Налоговые уведомления и заказные письма, разбросанные на улице вдоль дороги, обнаружили в Рамонском районе.

Кто раскидал письма по улице, на данный момент неизвестно.

Представители «Почты России» принесли свои извинения адресатам, назвав произошедшее недопустимым. После инцидента была проведена служебная проверка и почтальона привлекли к ответственности. Письма, как невручённые, вернули обратно в почтовое отделение.

В ведомстве отметили, что такую корреспонденцию жители села оставляют в групповом абонентском шкафу на остановке. Почтальон, в свою очередь, забирает её при визите.