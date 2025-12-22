Письма с информацией о воронежцах нашли разбросанными на улице

Налоговые уведомления и заказные письма, разбросанные на улице вдоль дороги, обнаружили в Рамонском районе.
Кто раскидал письма по улице, на данный момент неизвестно.
Представители «Почты России» принесли свои извинения адресатам, назвав произошедшее недопустимым. После инцидента была проведена служебная проверка и почтальона привлекли к ответственности. Письма, как невручённые, вернули обратно в почтовое отделение.
В ведомстве отметили, что такую корреспонденцию жители села оставляют в групповом абонентском шкафу на остановке. Почтальон, в свою очередь, забирает её при визите.