Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства.

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы, которым установлены положения, касающиеся прав и обязанностей лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В пункте 1 статьи 1 слова “и иностранными гражданами” заменить словами “иностранными гражданами и лицами без гражданства”, — говорится в документе.
Указанный пункт положения ранее определял порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях в мирное время только в отношении иностранных граждан.
Контракт о прохождении военной службы заключается между лицом без гражданства и министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.