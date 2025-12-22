Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства

Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы, которым установлены положения, касающиеся прав и обязанностей лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В пункте 1 статьи 1 слова “и иностранными гражданами” заменить словами “иностранными гражданами и лицами без гражданства”, — говорится в документе.

Указанный пункт положения ранее определял порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях в мирное время только в отношении иностранных граждан.

Контракт о прохождении военной службы заключается между лицом без гражданства и министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.