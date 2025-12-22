В Иркутск завезли более 250 тонн мандаринов с начала ноября

В Иркутскую область уже начали активно завозить мандарины к праздникам. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, с начала ноября на фруктовые базы города прибыло больше 250 тонн фруктов. Их привезли из Китая, Пакистана, Перу и стран Южной Африки.
— Чтобы фрукты были безопасными, каждая партия проходит строгую проверку. Специалисты Россельхознадзора и лаборатории ВНИИЗЖ проверяют их на соответствие карантинным нормам, — говорится в сообщении Управления.
После того, как исследования показали, что все в порядке, мандарины выпускают на прилавки рынков и магазинов. Поэтому у жителей Приангарья уже есть выбор свежих и проверенных цитрусовых к новогоднему столу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мировой суд Осинского района Иркутской области оштрафовал местного жителя, который не выполнял предписания по уходу за своей землей.