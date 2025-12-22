Дочь ростовской модели Анастасии Тарасовой попросила у Деда Мороза мальтипу

Известная уроженка Ростова, модель и супруга футболиста Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками трогательной новогодней историей. Ее дочь Ева уже написала письмо главному зимнему волшебнику и озвучила свое заветное желание: девочка мечтает о собаке. А чтобы мечта непременно осуществилась, девочка решила подстраховаться и рассказала о ней маме.
— И снова мальтипу. Она использует весьма серьезные доводы: нас же много друг у друга, а собака Шерри одна, — цитирует дочь Анастасия.
Дончанка решила обратиться за советом к своей аудитории. Пользователи сети практически единогласно высказались в пользу исполнения детской мечты. Многие отметили, что домашние питомцы дарят детям бесценные уроки ответственности, заботы и любви.
— Можно противоположного пола завести, пусть у них будут щеночки, — предложила практичный вариант одна из поклонниц.
Теперь решение остается за семьей Тарасовых.
