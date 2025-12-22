Дочь ростовской модели Анастасии Тарасовой попросила у Деда Мороза мальтипу

Известная уроженка Ростова, модель и супруга футболиста Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками трогательной новогодней историей. Ее дочь Ева уже написала письмо главному зимнему волшебнику и озвучила свое заветное желание: девочка мечтает о собаке. А чтобы мечта непременно осуществилась, девочка решила подстраховаться и рассказала о ней маме.