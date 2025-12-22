В Ростовской области на 20,6% сократилось количество преступлений-рецидивов

Было перечислено 894 тысячи рублей единовременных пособий, 599 человек получили консультации при оформлении пенсий и выплат. Кроме того, в регионе открыли три центра на 44 места для тех, у кого нет жилья. В таких центрах не только дают кров, но и оказывают социальную помощь.