В Ростовской области на 20,6% сократилось количество преступлений-рецидивов

В Ростовской области на 20,6% снизилось количество преступлений, совершенных ранее осужденными. Такого показателя смогли добиться благодаря системе мер социальной и правовой адаптации (федеральный закон о пробации). Об этом рассказали в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Профилактическая работа с осужденными принесла результаты на всех этапах взаимодействия, не только во время отбывания наказания, но и после освобождения.
В частности, в 2025 году помощь получили 1,4 тысячи человек, не изолированных от общества. Индивидуальные программы реабилитации ввели для 228 человек, находящихся в местах лишения свободы. После освобождения поддержку оказали 17-ти бывшим осужденным.
Было перечислено 894 тысячи рублей единовременных пособий, 599 человек получили консультации при оформлении пенсий и выплат. Кроме того, в регионе открыли три центра на 44 места для тех, у кого нет жилья. В таких центрах не только дают кров, но и оказывают социальную помощь.
Также в сети разместили 419 резюме для трудоустройства, но устроить на работу удалось не всех бывших осужденных. В связи с этим в 2026 году собираются провести анкетирование. Данные опроса лягут в основу корректировки существующих мер поддержки.
Параллельно прорабоают дополнительные меры стимулирования работодателей, готовых принимать на работу людей ранее преступивших закон.
— Развитие института пробации — это не только выполнение федерального законодательства, но и наш прямой вклад в социальное благополучие региона, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
