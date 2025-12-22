Умер ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Зубков

Отмечается, что Зубков родился 28 января 1925 года. В декабре 1942 года был призван на службу в Советскую армию и направлен в Подольское военное училище, из которого затем был откомандирован в действующую армию в 776-й стрелковый полк 214-й дивизии. Вместе с однополчанами прошел всю войну. Принимал участие в освобождении Харькова, Полтавы, Кременчуга, Александрии и Кировограда. Свой боевой путь сержант Зубков закончил 11 мая 1945 года в Праге.