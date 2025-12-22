Иностранцев могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию

Как указано в определении, гражданин Таджикистана законно въехал в Россию, получил вид на жительство, женился, воспитывал двух детей — граждан России. Однако он совершил несколько правонарушений с сфере дорожного движения и миграционного законодательства, а затем получил два с половиной года колонии за несколько краж. За это его вид на жительство аннулировали, запретили въезд в Россию на восемь лет, признали его нахождение в РФ нежелательным. В итоге после освобождения наказания его депортировали на родину. Он оспорил эти решения в суде и со второго раза добился их отмены.