Белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию через пункты пропуска для авто

Если говорить о туризме, то белорусы, в основном, посещали родных и близких (35,3% заполненных анкет). Еще 16,4% пришлись на поездки с такими целями, как отдых, лечение, экскурсия, паломничество. А вот нерезиденты при въезде в страну в 58,5% посещали родных и близких, транзит был целью у 22%.