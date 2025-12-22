Белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию через пункты пропуска для авто

Белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию (само собой, помимо России). Об этом говорят данные обследования Белстата физических лиц в четырех автодорожных пунктах пропуска через границу в октябре 2025 года. Из 2072 распространенных в этот период анкет заполнили 81% — 1678: 738 — нерезиденты страны, 940 — белорусы.
Как показало исследование, 59% граждан Беларуси выезжало в Польшу, 19,5% в Литву и 5,8% в Испанию. Замыкают пятерку популярных стран Германия и Италия — туда выезжало по 3,6% опрошенных. А вот в саму республику, помимо белорусов, через автодорожные пункты пропуска въехало 25,8% граждан Польши, 19,1% — Литвы, 15% — Германии, 13,8% — Латвии, 1,1% Российской Федерации.
«Поездки граждан Республики Беларусь во время проведения обследования в основном были краткосрочными (на 3 дня и менее). Такую продолжительность поездки указали 57,4% резидентов. Продолжительность пребывания иностранных граждан на территории Беларуси составила не более 5 дней (52,5% от общего числа нерезидентов)», — отметили в Белстате.
Если говорить о туризме, то белорусы, в основном, посещали родных и близких (35,3% заполненных анкет). Еще 16,4% пришлись на поездки с такими целями, как отдых, лечение, экскурсия, паломничество. А вот нерезиденты при въезде в страну в 58,5% посещали родных и близких, транзит был целью у 22%.
Интересно, что сумма личных расходов у 65% опрошенных граждан Беларуси и 73,8% иностранцев отразили в анкете сумму личных расходов в поездке на питание, покупки и прочее были не выше $500.
