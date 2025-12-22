Эксперт предупредил о серьезной опасности недосыпа

Врач общей практики Елена Павлова в интервью NEWS.ru рассказала, чем опасен хронический недосып. По ее словам, есть большой риск преждевременной смерти.
— Хронический дефицит сна, менее семи часов для взрослого, — мощный фактор риска преждевременной смертности. Он действует как тихий провокатор, повышая активность нервной системы, вызывая воспаление и вдвое увеличивая риск инсульта и болезней сердца, — пояснила специалист.
Она отметила, что недосып нарушает обмен веществ, снижая чувствительность к инсулину на 30−40% всего за несколько дней и повышая уровень гормона голода. Это создает почву для ожирения и диабета.
Также хроническое недосыпание угнетает иммунитет, делает организм уязвимее к инфекциям и снижает эффективность вакцин. Кроме того, во время сна мозг очищается от вредных веществ, и если сна мало, это увеличивает риск развития болезней Альцгеймера и деменции.
