Эксперт предупредил о серьезной опасности недосыпа

Также хроническое недосыпание угнетает иммунитет, делает организм уязвимее к инфекциям и снижает эффективность вакцин. Кроме того, во время сна мозг очищается от вредных веществ, и если сна мало, это увеличивает риск развития болезней Альцгеймера и деменции.