В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного

Авторы инициативы отмечают, что процесс получения полного пакета документов на новорожденного все еще связан с бюрократическими сложностями, в частности, для получения штампа о гражданстве РФ требуется личное взаимодействие с сотрудником компетентного органа, так как полномочиями по проставлению данной отметки наделены исключительно должностные лица МВД России.