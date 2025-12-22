Конструктор из Тольятти создал отопитель электромобиля на случай аварии в мороз

Автономный резервный отопитель состоит из энергомодуля на основе трех литий-железо-фосфатных аккумуляторов и трех тепловентиляторов. Такие аккумуляторы выбраны за безопасность (не склонны к возгоранию), долговечность и морозостойкость. Устройство мобильно, не требует доработки автомобиля и может быть установлено в самых проблемных зонах салона — у ног водителя и пассажиров, а также в области лобового стекла для предотвращения его обмерзания.