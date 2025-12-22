Российская разработка позволит точнее диагностировать деменцию

«Когнитивные процессы в человеческом мозге, то есть наш разум, можно описать как динамику большого количества информационных объектов — мы их называем информационными образами. То, как осуществляется наша мыслительная деятельность, а мыслим мы образами, а не кодом, очень похоже на поведение большого количества частиц в квантовой яме. Поведение же данных частиц при внешнем воздействии моделирует наш ответ, реакцию на внешние информационные стимулы, что можно хорошо проверить экспериментально. Обычными математическими правилами и формулами такие особенности не опишешь. Кванты обладают рядом уникальных свойств, что позволяет дать более близкие аналогии в моделировании для различных когнитивных эффектов и свойств», — заявил Петухов, чьи слова приводятся в сообщении.