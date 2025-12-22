Российская разработка позволит точнее диагностировать деменцию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Диагностика деменции в России может стать более эффективной благодаря разработке победителя конкурса «Лидеры России» Александра Петухова. Он создает квантовые модели когнитивной активности мозга, чтобы лучше понимать его структурные и функциональные особенности, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.
«Разработка суперфиналиста “Лидеров России” позволит эффективнее диагностировать деменцию. Испытуемым давали внешние информационные стимулы (позитивные и негативные) в различных комбинациях, после чего замерялась их реакция, в том числе на физиологическом уровне. В итоге удалось подтвердить адекватность модели. Первые тесты в рамках исследования успешно прошли, требуется еще ряд экспериментов, чтобы внедрить метод в диагностику реальных заболеваний», — говорится в сообщении.
Победитель третьего сезона «Лидеров России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», научный руководитель научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) Нижегородской области, директор по науке АНО «Неймарк» Петухов занимается разработкой моделей когнитивной активности мозга — в перспективе они позволят лечить нейрозаболевания. Для этого лидер использует набор правил и определений квантовой механики.
«Когнитивные процессы в человеческом мозге, то есть наш разум, можно описать как динамику большого количества информационных объектов — мы их называем информационными образами. То, как осуществляется наша мыслительная деятельность, а мыслим мы образами, а не кодом, очень похоже на поведение большого количества частиц в квантовой яме. Поведение же данных частиц при внешнем воздействии моделирует наш ответ, реакцию на внешние информационные стимулы, что можно хорошо проверить экспериментально. Обычными математическими правилами и формулами такие особенности не опишешь. Кванты обладают рядом уникальных свойств, что позволяет дать более близкие аналогии в моделировании для различных когнитивных эффектов и свойств», — заявил Петухов, чьи слова приводятся в сообщении.
Формирование такой модели позволит точно и беспристрастно диагностировать ряд заболеваний, поскольку нередки случаи, когда болезнь искажается интерпретацией врача. Соответствующее программное обеспечение на ее основе и данные обследований, например, с помощью электроэнцефалографии, могут решить данную проблему. Кроме того, отработка на модели разных сценариев болезни позволяет точнее прогнозировать ее развитие у пациентов.
О конкурсе.
Конкурс управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению президента России. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них 7 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 2 сенатора, 22 депутата Госдумы, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, 5 глав регионов, 16 глав российских городов. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.