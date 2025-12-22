В мессенджере MAX появился чат для общения дальнобойщиков со всей России

Участники чата делятся дорожными историями, поют караоке, показывают рисунки своих детей, спорят о лучших шашлычных вдоль трасс и выкладывают кадры из кабины. Один из последних популярных постов — кот, которого водитель «принял на работу экспедитором».
Дальнобойщики обсуждают и повседневные детали жизни в рейсе: показывают наклейки на фурах, делятся историями о талисманах, которые сопровождают их в пути — от «счастливого» носка до банки с соленым огурцом. В чате также публикуются личные истории из рейсов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 декабря заявил, что мессенджер МАХ удобен для молодежи и она им пользуется. Пресс-служба мессенджера 17 декабря сообщила, что количество зарегистрированных пользователей достигло 75 млн человек.
Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что создание национальной платформы MAX является правильным шагом. По его словам, политическое руководство стран, в которых зарегистрированы другие мессенджеры, не дает им соблюдать законы России, накладывая определенные ограничения, поэтому они были замедлены в РФ.