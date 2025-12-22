Стало известно, скольким россиянам важно, чтобы игрушка была отечественной

«Исследование показало, что подавляющее большинство россиян планируют дарить подарки детям на Новый год. При этом ожидания детей в представлении взрослых и планы самих взрослых на подарки различаются. По мнению россиян в возрасте от 18 лет и старше, современные дети больше всего были бы рады получить в подарок гаджеты и электронные устройства (59%), деньги (31%) и сладкие подарки (19%). Однако сами взрослые чаще планируют дарить сладкие подарки (34%), деньги (27%) и творческие наборы для рисования и лепки (17%). Книги россияне планируют дарить в четыре раза чаще, чем, по их мнению, хотели бы получить сами дети (12% против 3%)», — говорится в исследовании.