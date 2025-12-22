В Крыму обнаружили новый сорт белой акации

«Во время одной из экспедиций я обнаружил в Джанкойском районе редчайшую пестролистную форму робинии, которая у нас в народе называется “белая акация”. Помните: “Белой акации гроздья душистые”? Это как раз про робинию. На листьях нового сорта имеется яркий рисунок в виде бело-желтых и светло-зеленых пятен, что выглядит весьма красиво», — рассказал руководитель исследования, заведующий кафедрой биохимии Константин Ефетов, которого цитирует пресс-служба.