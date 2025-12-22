Полностью вернуть тепло после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове пообещали до 31 декабря

Полностью восстановить тепло после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону должны до 31 декабря. Такую задачу на заседании в региональном правительстве поставил губернатор Юрий Слюсарь.
С отчетом по ситуации выступил заместитель губернатора Владимир Ревенко. По словам чиновника, восстановительные работы на ТЭЦ-2 еще продолжаются. Один двигатель циркуляционного насоса на данный момент работает в штатном режиме.
Второй двигатель планируют заменить, его доставили 20 декабря и сейчас проводится монтаж. Третий двигатель высушен и установлен, его запуск запланирован на 23 декабря.
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.
Ранее стало известно, что ростовчанам сделают перерасчет платы за отопление.
