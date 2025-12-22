Полностью вернуть тепло после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове пообещали до 31 декабря

Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.