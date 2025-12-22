Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полностью вернуть тепло после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове пообещали до 31 декабря

Губернатор потребовал решить ситуацию на ТЭЦ-2 в Ростове до конца декабря.

Источник: Комсомольская правда

Полностью восстановить тепло после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону должны до 31 декабря. Такую задачу на заседании в региональном правительстве поставил губернатор Юрий Слюсарь.

С отчетом по ситуации выступил заместитель губернатора Владимир Ревенко. По словам чиновника, восстановительные работы на ТЭЦ-2 еще продолжаются. Один двигатель циркуляционного насоса на данный момент работает в штатном режиме.

Второй двигатель планируют заменить, его доставили 20 декабря и сейчас проводится монтаж. Третий двигатель высушен и установлен, его запуск запланирован на 23 декабря.

Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.

Ранее стало известно, что ростовчанам сделают перерасчет платы за отопление.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше