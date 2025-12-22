Белорусы больше всего ввозили товары из Польши — в лидерах сантехника, компьютеры и средства связи

Национальный статистический комитет привел данные обследования физических лиц в четырех автодорожных пунктах пропуска через границу Беларуси в октябре 2025 года. Из полученных результатов следует: белорусы больше всего ввозили товары из Польши, а в лидерах покупок, сделанных в западной стране-соседке — сантехника, компьютеры и средства связи.
«Основными видами ввозимых товаров являлись сантехника (ввезено в среднем на 277 долларов США на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара), компьютерная техника и средства связи (274 доллара), телевизоры (260 долларов), автозапчасти (169 долларов), электрическая бытовая техника (166 долларов), электроинструмент, бензопилы (165 долларов), парфюмерные и косметические средства (117 долларов), обувь (99 долларов), одежда (95 долларов), лекарственные средства (88 долларов)», — сказано в данных обследования.
Также в Белстате замечают, что порядка 43,2% от общего числа опрошенных, въезжавших в республику, отразили в анкете ввоз товаров. А вот вывоз был в 29,4% анкет: в 51,7% случаев в Литву, в 40,1% — в Латвию.
«Основными видами вывозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (вывезено в среднем на 236 долларов на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара), одежда (94 доллара), электрическая бытовая техника (89 долларов), обувь (86 долларов), бензин и дизельное топливо (66 долларов)», — сказано в обследовании.
Белстат отмечает, что из 2072 распространенных в этот период анкет заполнили 81% — 1678: 738 — нерезиденты страны, 940 — белорусы.
Ранее мы писали, что белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию через пункты пропуска для авто.
Тем временем синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов 23 декабря.
А вот что будет с гомельской многоэтажкой после обрушения перекрытий двух этажей: «Демонтаж проведут до пятого этажа и примут решение о судьбе подъезда».
Также мы писали, что Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».