Умер британский певец Крис Ри

В 1978 году песня Fool достигла 12-го места в чартах в США. За нее Крис Ри получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель». С 1987 года шесть альбомов исполнителя вошли в десятку лучших в Великобритании, два из них достигли первой строчки. Всего певец выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз, поп, соул и софт-рок.