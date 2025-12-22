В зоне СВО погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов

В ходе СВО Чигасов сражался под Кременной, освобождал село Спорное. В сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания был ранен осколками при ударе дрона. Он получил тяжелую травму ноги, однако, несмотря на риск повторных атак беспилотников, смог самостоятельно добраться до расположения своей части. Позже он получил медаль «За спасение погибающих».