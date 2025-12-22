Ричмонд
Александр Ищенко опроверг слухи об уходе с должности спикера донского парламента

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко не планирует переходить в Госдуму РФ.

Источник: Комсомольская правда

Александр Ищенко опроверг слухи о возможном уходе с поста председателя Законодательного собрания Ростовской области. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о распространенной информации касательно его перехода на работу в Государственную Думу РФ.

Он отметил, что слухи о его переводе на другие должности регионального или федерального уровня сопровождают его с самого избрания осенью 2016 года.

Ищенко подчеркнул, что, читая новостные телеграм-каналы, он вновь столкнулся с информацией о том, что его «куда-то провожают».

— Я не планирую избираться в Государственную Думу. Работа председателя Законодательного собрания мне нравится. Она позволяет реализовывать интересные планы, задачи, — сказал Александр Ищенко.

По его словам, у него остается много неисполненных обязательств, поэтому он намерен сосредоточиться на работе в Донском парламенте и продолжать заниматься своей работой.

