Александр Ищенко опроверг слухи об уходе с должности спикера донского парламента

Александр Ищенко опроверг слухи о возможном уходе с поста председателя Законодательного собрания Ростовской области. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о распространенной информации касательно его перехода на работу в Государственную Думу РФ.