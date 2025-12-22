МВД проработает критерии подозрительной активности кибермошенников

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД РФ совместно с ведомствами прорабатывает чёткие критерии «подозрительной активности» и механизмы передачи данных в рамках инициативы, согласно которой операторы связи, интернет-провайдеры и организаторы распространения информации будут обязаны оперативно уведомлять правоохранителей о признаках киберпреступлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.