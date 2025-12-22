Карту ремесел создали в Гродненской области

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области создали карту ремесел региона, на которую нанесены все места возрождения и сохранения традиционных ремесел, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном методическом центре народного творчества.
«Каждый регион Гродненщины имеет свои традиции и особенности, которые передаются из поколения в поколение, формируя наш уникальный культурный колорит, — рассказала заместитель директора центра Наталья Романович. — На карту нанесены места, где сегодня продолжают жить и развиваться традиционные народные ремесла, где умельцы делятся своим мастерством и воспитывают новых последователей».
В Гродненской области действует 18 центров ремесел. В Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси от Гродненской области внесены 26 элементов, и 13 из них в категории «традиционные ремесла». Обучение различным видам декоративно-прикладного искусства — одно из основных направлений деятельности районных центров ремесел.
Наиболее успешно в регионе развиваются 18 видов народного искусства: соломоплетение, аппликация соломкой (представлены в различных объемах во всех регионах Гродненской области), вышивка, вытинанка, ткачество, ткачество поясов, гончарство и керамика. Карта демонстрирует, например, что вытинанку активно сохраняют и возрождают в девяти регионах Гродненщины, ткачеством поясов занимаются в восьми регионах, гончарством и керамикой — в девяти.
Редкими видами декоративно-прикладного искусства, развивающимися при центрах ремесел, можно назвать резьбу по дереву — Гродненский, Зельвенский, Кореличский районы, плетение из трав — Мостовский район, валяние из шерсти — Гродно, лозоплетение — Мостовский, Дятловский районы, гобеленовое ткачество, сохраненное в Слонимском и Щучинском районах.
Популяризации технологий народных ремесел служат ознакомительные и обучающие мастер-классы, в том числе для детей и подростков, по различным направлениям декоративно-прикладного искусства, которые проводятся в учреждениях культуры и образования, а также в ходе экскурсий.
«Гродненская область по праву считается одним из центров сохранения и развития народных промыслов и прикладного искусства в Беларуси. Проект “Карта ремесел” объединяет информацию о мастерах и творческих мастерских региона, позволяя жителям и гостям области открыть для себя богатство культурного наследия. Это шаг к более широкому признанию и поддержке народных мастеров, а также возможность для туристов и исследователей ощутить настоящий дух гродненской земли», — отметила Наталья Романович. -0-