Карту ремесел создали в Гродненской области

«Гродненская область по праву считается одним из центров сохранения и развития народных промыслов и прикладного искусства в Беларуси. Проект “Карта ремесел” объединяет информацию о мастерах и творческих мастерских региона, позволяя жителям и гостям области открыть для себя богатство культурного наследия. Это шаг к более широкому признанию и поддержке народных мастеров, а также возможность для туристов и исследователей ощутить настоящий дух гродненской земли», — отметила Наталья Романович. -0-