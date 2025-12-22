Ричмонд
На трассах Башкирии ввели временное ограничение для грузовиков и автобусов

Из-за плохой погоды перекрыли движение на двух трассах республиканского значения.

Источник: Комсомольская правда

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Башкирии введены временные ограничения на движение для большегрузов и общественного транспорта на двух трассах республиканского значения.

Ограничения начали действовать с 18:30 вечера понедельника, 22 декабря. Они коснулись участков автомобильных дорог:

Бирск — Тастуба — Сатка (с 0 по 170 км). Это означает, что движение ограничено на территории Бирского, Мишкинского, Караидельского и Дуванского районов.

Дюртюли — Нефтекамск (с 0 по 87 км). Ограничение действует в Дюртюлинском, Краснокамском и Калтасинском районах.

Запрет на проезд для указанных видов транспорта продлится до 08:00 утра вторника, 23 декабря.

