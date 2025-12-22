В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети

Депутат отметил, что эффекты от вступившего в силу в Австралии запрета на соцсети детям до 16 лет пока не поддаются однозначной оценке. По его словам, власти Австралии рапортуют об успехах, однако всё больше подростков выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями, происходит массовая миграция детей в неконтролируемые уголки интернета.