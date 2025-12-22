В Ростове запустили первый котел на ТЭЦ-2

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о запуске первого энергоблока на Ростовской ТЭЦ-2. По его словам, работы на станции ведутся в круглосуточном режиме.
В настоящий момент на объекте идет замена второго двигателя для насоса. Основной задачей остается полное восстановление теплоснабжения до 31 декабря.
Напомним, авария на тепломагистрали большого диаметра произошла 15 декабря, оставив без отопления и горячей воды более 1400 многоквартирных домов и социальных объектов. До сих пор попытки поднять температуру теплоносителя в системе до нормативного уровня не приносили успеха.
Также в компании «Ростовские тепловые сети» сообщили о перерасчете платы за отопление для жителей, пострадавших от аварии. В январе 2026 года потребителям направят платежные документы с учетом недопоставки коммунального ресурса в декабре 2025 года.
