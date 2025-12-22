В Ростове запустили первый котел на ТЭЦ-2

Напомним, авария на тепломагистрали большого диаметра произошла 15 декабря, оставив без отопления и горячей воды более 1400 многоквартирных домов и социальных объектов. До сих пор попытки поднять температуру теплоносителя в системе до нормативного уровня не приносили успеха.