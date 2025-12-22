22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин подделал больничный, чтобы скрыть обстоятельства получения травмы, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.
В ноябре этого года работники отдела кадров одного из столичных предприятий обратились в милицию. Основанием для этого послужили больничные листы, предъявленные специалистом по уборке территории по месту работы.
Для установления истины по делу правоохранители изъяли документы и направили во Фрунзенский (города Минска) районный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).
Судебный эксперт установил, что в предоставленные листки нетрудоспособности вносились технические изменения. Минчанин зачеркнул шариковой ручкой первоначальное содержание текста — «Алкогольное опьянение», расположенного в строке «особые отметки» под записью «Травма от 02.10.2025».
Таким образом 46-летний минчанин решил скрыть факт получения травмы будучи в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту Фрунзенским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 380 УК. -0-