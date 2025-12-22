Ректор ГрГУ, делегат ВНС: цель вузов — воспитать молодежь надежными и высокообразованными патриотами

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во всех приоритетах Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы есть задачи для университетов, роль вузов просматривается в каждом из них. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА ректор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания Ирина Китурко.
Утверждена программа соцэкономразвития Беларуси на 2026−2030 годы.
«В каждом из семи приоритетов университет себя находит, мы видим свою роль и задачи, — отметила Ирина Китурко. — Начиная с первого, где речь идет о демографической безопасности, поддержке семьи. Мы работаем с молодежью, и укрепление в ее сознании традиционных ценностей — один из основных векторов в университете, на это нацелены многие наши проекты. Второй приоритет — развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности, охватывает, по сути, большинство направлений деятельности университета. Очень значимым для Купаловского университета, как и для всех вузов в областях Беларуси является тезис “Сильные регионы — сильная страна”. Как университет, расположенный в регионе, мы уже ощутили на себе реализацию этого приоритета в текущем пятилетии: университеты, расположенные в регионе, могут проводить внутривузовские олимпиады для того, чтобы оставить лучших, наиболее талантливых, перспективных абитуриентов вначале в своем университете, а затем в регионе».
Абитуриенты, которые заканчивают школы с золотыми, серебряными медалями, выпускники колледжей, которые имеют диплом с отличием, в региональные университеты имеют право поступать без экзаменов в рамках квоты на различные специальности, не только наиболее востребованные в экономике, пояснила собеседница. Поэтому для региональных университетов, для закрепления талантливой молодежи в регионе, согласно принципу «где родился, там и пригодился», приоритет «Сильные регионы — сильная страна» имеет очень большое значение, считает ректор вуза.
Сейчас в ГрГУ завершается разработка стратегии развития университета на будущую пятилетку, на 2026−2030 годы и перспективу до 2040 года, когда ГрГУ будет отмечать свое 100-летие. В связи с этим здесь попробовали заглянуть за горизонт, обозначить, каким будет университет к вековому юбилею.
«На предстоящую пятилетку мы определили пять основных приоритетов вуза, которые находят себя в семи приоритетах Программы социально-экономического развития в преломлении уже конкретно на ГрГУ. И первый приоритет, который мы себе обозначили, — гражданственность и патриотизм. Это не просто слова. Чтобы воспитать гражданина и патриота, рецепт на сегодня известен. Самое главное — наша молодежь должна знать и гордиться историей своей страны. Для этого делаем очень многое. И это не только учебные дисциплины, которые есть в школе и университете. В нашем календаре целый ряд мероприятий, которые формируют гражданственность и патриотизм через личное вовлечение студентов. Гражданственности и патриотизму научить нельзя, их надо впитать и прочувствовать сердцем. Через участие в мероприятиях, республиканских, областных, городских, университетских, которые уже сегодня стали брендовыми, эти качества у студенческой молодежи и формируются», — выразила мнение Ирина Китурко.
Например, марафон «Вместе за сильную и процветающую Беларусь», акция «Память», которую студенты и преподаватели проводят 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, автопробеги по сожженным деревням, реализация междисциплинарных проектов и другое.
«Как говорит наш Президент, воспитать патриота может только патриот. Поэтому во всех инициативах рядом с молодежью преподаватели, сотрудники, деканы, проректоры, ректор. При этом не нужно бояться доверять студентам, ибо значимая составляющая гражданственности и патриотизма — понимание ответственности. Приведу цифру: 25% членов совета университета — это студенты. Студенты, которые участвуют в выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, профессоров, принятии важных решений. В том числе будут голосовать и за стратегию развития вуза», — подчеркнула ректор.
Она особо отметила, что университетской молодежи доверяют и на государственном уровне. Среди делегатов ВНС есть студенты, в том числе и студентка ГрГУ Анастасия Кисель.
Говоря о приоритетах Программы социально-экономического развития, нацеленных на создание качественной среды для жизни и рост конкурентоспособности, технологическое развитие, цифровизацию, Ирина Китурко подчеркнула: для того чтобы новое качество жизни было у каждого белоруса, необходимы прорывные технологии, о которых говорил глава государства.
В программе развития Гродненского университета имени Янки Купалы намечен путь интеллектуальной трансформации. Сегодня мало формировать цифровое мышление, нужна грамотная цифровая политика. Значит, молодежь должна аналитически мыслить и ответственно использовать возможности цифры, и задача привить эти навыки поставлена в ГрГУ.
«Развитие цифровых сервисов в нашем университете продолжается, — пояснила она. — Мы были в числе первых университетов страны, кто начал процесс цифровизации. Сейчас же стоит задача, поручив автоматизированным системам управления рутинные задачи, освободить человеческий интеллектуальный капитал для большего развития, формирования новых идей».
Укладывается в поставленные на ВНС ключевые приоритеты задача развития стратегического партнерства, которую намечает вуз на предстоящее пятилетие. Речь о партнерстве как внутри страны, так и на международной арене.
«Высшее образование в Беларуси — один из брендов нашей страны. Об этом свидетельствует то, что ежегодно количество иностранных студентов увеличивается. Взаимовыгодное партнерство активно развивается с вектором привлечения иностранных студентов в нашу страну, реализации совместных научных исследований с другими университетами. Сегодня практически каждый четвертый студент дневной формы получения образования в Купаловском университете — это иностранный студент. По экспорту образования ГрГУ выполнил поставленный план в 200%-м объеме. Сегодня мы ведем работу по созданию института Конфуция с Синьцзянским педагогическим университетом (Китай), по развитию новых совместных образовательных программ с Ташкентским государственным транспортным университетом (Узбекистан). Таких примеров немало». Все это способствует реализации пятого направления стратегии развития вуза на пятилетку — устойчивому развитию, убеждена Ирина Китурко.
Свое Послание Президент начал с экономики, отмечает ректор ГрГУ. Поэтому устойчивое развитие вуза это в том числе поиск новых партнеров, направлений, диверсификация возможностей. Это развитие тех специальностей и отраслей, которые необходимы экономике, таких как биотехнологии, кибербезопасность, робототехника, архитектура и строительство. К слову, с этого учебного года в ГрГУ начата подготовка студентов по новой специальности «биоинженерия и биоинформатика», которая, помимо Гродно, есть только в БГУ.
«Один из главных тезисов, который озвучил Президент в отношении молодежи, это то, что молодые люди должны воспитываться в труде. И труд этот может быть разный, ведь обучение — это тоже труд. Мне откликнулись в сердце слова главы государства о том, что обучение в университете — это не прогулка по жизни, это огромный труд. Что нужно учить детей с малых лет тому, что для успеха надо много работать, начиная с порядка в своем доме и рядом с домом и заканчивая порядком в стране. Что, поступая на бюджет, молодежь должна понимать: впереди у нее работа там, где это нужно государству», — поделилась Ирина Китурко.
Ректор ГрГУ подчеркнула, что в вузе 100%-е распределение. И почти 90% выпускников остаются работать в регионе, в том числе и те, кто родом из других областей.
«Президент сказал, что мы не знаем, каким будет мир завтра, но мы знаем, какой будет Беларусь завтра. В наших руках сделать ее такой, какой мы ее хотим видеть, передать молодому поколению: ответственному, активному, образованному», — сказала спикер.
Она отметила, что Беларусь живет в условиях санкций. Но люди в повседневной жизни, в наших магазинах, во всех сферах этих санкций не чувствуют. В этом огромная заслуга сегодняшнего поколения, и руководителей, и народа. «Нужно вырастить такое новое поколение белорусов, которое подхватит и удержит все созданное и уверенно пойдет вперед. Для этого необходимо единство всего народа, объединение усилий всех поколений. Потому наша главная цель — вырастить молодежь деятельными, способными, активными патриотами», — резюмировала Ирина Китурко. -0-