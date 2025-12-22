Ректор ГрГУ, делегат ВНС: цель вузов — воспитать молодежь надежными и высокообразованными патриотами

«На предстоящую пятилетку мы определили пять основных приоритетов вуза, которые находят себя в семи приоритетах Программы социально-экономического развития в преломлении уже конкретно на ГрГУ. И первый приоритет, который мы себе обозначили, — гражданственность и патриотизм. Это не просто слова. Чтобы воспитать гражданина и патриота, рецепт на сегодня известен. Самое главное — наша молодежь должна знать и гордиться историей своей страны. Для этого делаем очень многое. И это не только учебные дисциплины, которые есть в школе и университете. В нашем календаре целый ряд мероприятий, которые формируют гражданственность и патриотизм через личное вовлечение студентов. Гражданственности и патриотизму научить нельзя, их надо впитать и прочувствовать сердцем. Через участие в мероприятиях, республиканских, областных, городских, университетских, которые уже сегодня стали брендовыми, эти качества у студенческой молодежи и формируются», — выразила мнение Ирина Китурко.