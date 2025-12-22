Как правильно утилизировать электронные приборы

Если сломалась, ремонтируйте. Вспомните о том, что бытовые приборы можно и нужно ремонтировать, и многие из них ремонтопригодны. Ну, и, наконец, не следуйте за модой. Следуйте за своим сердцем и следуйте за своей экологической ответственностью. Если вышла новая модель телефона, а ваш еще прекрасно работает, покупать новый просто нет никакой необходимости. Пока работает ваша техника, используйте ее — это минимизация образования отходов, тем более, таких сложноперерабатываемых и опасных для природы, как электронные отходы.