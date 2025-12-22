Раскрыт механизм повышения риска развития рака печени при питании жирной пищей

Схожие изменения в работе генов, по словам исследователей, были выявлены в раковых клетках, извлеченных из печени пациентов, причем чем более активными были гены, «включаемые» жирной диетой, тем более агрессивными и опасными для здоровья были эти новообразования. Понимание этого, как надеются исследователи, позволит создать новые методики ранней диагностики рака печени, а также более действенные и избирательные подходы по его лечению.