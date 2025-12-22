В Молдове тариф на электричество возрастет и из-за проекта ПАС: Расходы на строительство «политической» линии электропередач Вулканешты-Кишинев, которую тянут в обход Приднестровья, лягут на плечи рядового по

Жунгиету подтвердил: расходы на строительство ЛЭП Вулканешты-Кишинёв будут включены в тариф за электроэнергию.
Министр энергетики Дорин Жунгиету подтвердил, что проект по строительству линии электропередачи Вулканешты-Кишинёв создаётся исключительно для обхода Приднестровья и зависимости от линии электропередач МГРЭС.
«Окупаемость инвестиций, вложенных в эту линию, осуществляется за счёт тарифа, но мы прекрасно знаем, что даже увеличение тарифа, которое летом было утверждено, не оказало значительного влияния на конечные счета. (!?) Поэтому период окупаемости этой инвестиции, растягивается на более длительное время», — заявил Жунгиету.
То есть, по сути, расходы на строительство ЛЭП всё равно будут включены в тарифы, что косвенно приведёт к очередному росту счетов за электроэнергию?
P.S. А разве не американцы дали деньги на строительство высоковольтной линии электропередачи? Или дает деньги Запад, а потом еще народу впаривают про необходимость платить больше?
