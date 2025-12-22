«Здесь так по-новогоднему, очень нравится». Рождественский кадетский бал в 15-й раз прошел в Могилеве

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве прошел 15-й юбилейный Рождественский кадетский бал, ставший неотъемлемой частью республиканской благотворительной акции «Наши дети», передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие объединило ребят, которые на протяжении месяца после занятий готовились к этому событию: репетировали танцы, отрабатывали сценические номера, выбирали наряды и учились этикету. На балу звучали песни, проходили игры, а главное — царила атмосфера дружбы, поддержки и новогоднего волшебства.
Как отметил заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчиков, нынешний бал — не только юбилейный для кадетского училища, но и символический для всей страны. «Сегодня юбилейный не только кадетский бал. Вся акция “Наши дети” отмечает юбилей. Мы с вниманием относимся к таким мероприятиям для детей, которые проходят в эти волшебные дни перед Новым годом. Прекрасно, когда такие события проходят в праздничной, доброй атмосфере», — отметил он.
Заместитель министра подчеркнул, что главное — не подарки, а внимание. «Дети получают прежде всего наше внимание. Это очень важно. Каждый ребенок в стране должен чувствовать, что взрослые рядом и заботятся о нем», — сказал он.
В поддержку воспитанников Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко заместитель министра спорта и туризма передал учреждению денежный сертификат на Br5 тыс. на приобретение спортивного инвентаря.
Участники бала поделились своими впечатлениями. Студент четвертого курса кадетского училища Иван Жулего, мечтающий поступить в Академию МВД на факультет криминальной милиции, во второй раз участвует в таком мероприятии. «Бал нравится своей атмосферой. У нас прекрасный коллектив, все между собой находят общий язык», — поделился он. Его партнерша по танцу Дарья Солодкова участвует уже в пятый раз — хотя уже работает, не пропускает его: «Очень нравится этот бал. Ощущается какое-то волшебство. Здесь разгружаешься от всех проблем, и все так по-новогоднему. Здесь ты, как принцесса».
Студент четвертого курса кадетского училища Матвей Костенков участвует во второй раз. «Очень приятно находиться среди однокурсников и прекрасных девушек. Отрадно быть здесь», — рассказал он. И студентка Могилевского государственного электротехнического колледжа Арина Миронова также участвует в таком мероприятии уже второй раз. Когда ей предложила преподавательница, без раздумий сразу же согласилась. «Мы здесь все дружим. Ни капли не пожалела, что оказалась сегодня здесь», — поделилась девушка.
Несмотря на современные тренды и цифровую реальность, кадетский бал остается популярным — ребята утверждают, что он не выходит из моды. Ведь здесь они не просто танцуют, а находят друзей и получают настоящий заряд позитивной энергии.
Завершилось мероприятие выступлением почетных гостей, вручением подарков участникам и финальной общей песней. -0-