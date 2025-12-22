«Здесь так по-новогоднему, очень нравится». Рождественский кадетский бал в 15-й раз прошел в Могилеве

Участники бала поделились своими впечатлениями. Студент четвертого курса кадетского училища Иван Жулего, мечтающий поступить в Академию МВД на факультет криминальной милиции, во второй раз участвует в таком мероприятии. «Бал нравится своей атмосферой. У нас прекрасный коллектив, все между собой находят общий язык», — поделился он. Его партнерша по танцу Дарья Солодкова участвует уже в пятый раз — хотя уже работает, не пропускает его: «Очень нравится этот бал. Ощущается какое-то волшебство. Здесь разгружаешься от всех проблем, и все так по-новогоднему. Здесь ты, как принцесса».