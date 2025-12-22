Подорожание проезда и вопросы Владимиру Путину: главное в Кургане за 22 декабря

Межрегиональное автобусное сообщение дорожает в Курганской области.
В декабре межрегиональные автобусные перевозчики, работающие в Курганской области, начали поэтапно повышать тарифы на ключевых направлениях — в Пермь, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Ханты-Мансийск и Пойковский: по ряду рейсов удорожание превышает 10%, а на маршруте № 581 «Челябинск — Курган» достигает около 30%. Согласно данным telegram-канала «Курганский транспорт» и соцсетей, с 11 декабря ООО «Счастливый билет» подняло цены на маршруте № 9474 «Пермь — Курган» примерно на 10%, с 16 декабря предприниматель Владимир Абаимов увеличил тариф на рейсе № 581, с 20 декабря более чем на 10% подорожали рейсы № 501, 8914, 9305, 10080, 1689 и 2348 «Курган — Тюмень», № 7138 «Куртамыш — Тюмень», № 586 «Курган — Ханты-Мансийск», № 9231 «Курган — Пойковский», а с 25 декабря рост на 10−15% затронет рейсы № 576 и № 2068 из Петухово и несколько маршрутов между Курганом и Екатеринбургом (№ 534, 899, 554, 1436, 542, 7260, 999, 2350, 9304).
Обращения курганцев к президенту будут рассматривать весь 2026 год.
Жители Курганской области направили 19,1 тыс. вопросов на последнюю прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил полпред главы государства в УрФО Артем Жога в своем telegram-канале, уточнив, что поручил главным федеральным инспекторам региона поддерживать постоянное взаимодействие с «Народным фронтом» для детальной проработки всех обращений, которая, по его словам, продолжится в течение 2026 года.
Сеть «Жизньмарт» прекратила работу в Кургане.
В Кургане закрылся последний магазин свердловской сети «Жизньмарт», располагавшийся на улице Гоголя. На входной двери размещено объявление о приостановке работы «по техническим причинам», помещение остается неосвещенным, двери заперты, что фактически свидетельствует о полном уходе сети «Жизньмарт» с розничного рынка города.
Территорию у Бурова-Петровского моста выставили под комплексную застройку.
Администрация Кургана выставила на электронные торги право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки у Бурова-Петровского моста: два участка площадью свыше 15 тыс. кв. м в границах улиц Бурова-Петрова, Омская, Станционная, Ипподромная и Коли Мяготина оценены в 25,057 млн рублей, при этом победитель обязан расселить расположенные там частные дома и бараки (в том числе по адресам Полевая, 149 и 157; Коли Мяготина, 211 и 213; Станционная, 110) и в течение двух-пяти лет возвести среднеэтажную (до 8 этажей) и высотную (до 25 этажей) жилую застройку с обязательным созданием детских и спортивных площадок, зон отдыха и благоустройства с малыми архитектурными формами.
Дети участников СВО из Шадринска поедут на кремлевскую и губернаторскую елки.
Трое школьников из Шадринска (Курганская область), чьи родители участвуют в специальной военной операции и которые отличились в учебе, общественной работе и «Движении первых», отправляются в Москву на главную новогоднюю елку страны в Государственном Кремлевском дворце, где их ждут праздничное представление, конкурсы и подарки, сообщила мэрия города в своем telegram-канале, добавив, что в течение недели более 70 детей — в том числе дети военнослужащих, ребята с инвалидностью, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также отличники и победители в спорте и творчестве — станут гостями губернаторской елки.
Госпиталь для ветеранов увеличил доход от платных услуг при полном выполнении ОМС.
Курганский областной госпиталь для ветеранов войн по итогам 2025 года впервые перевыполнил план по платным медицинским услугам, заработав около 106 млн рублей при стопроцентном исполнении программы помощи по ОМС; в учреждении отмечают, что благодаря использованию нового оборудования, переходу специалистов на двухсменный режим и приему пациентов по субботам дополнительно свыше 1500 человек, включая около 300 иностранных граждан из Китая, Вьетнама, Андорры и стран СНГ, получили высококвалифицированную помощь, при этом наибольшим спросом пользуются офтальмологические услуги, а отдельной коммерческой или маркетинговой службы в госпитале нет.