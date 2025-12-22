Подорожание проезда и вопросы Владимиру Путину: главное в Кургане за 22 декабря

В декабре межрегиональные автобусные перевозчики, работающие в Курганской области, начали поэтапно повышать тарифы на ключевых направлениях — в Пермь, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Ханты-Мансийск и Пойковский: по ряду рейсов удорожание превышает 10%, а на маршруте № 581 «Челябинск — Курган» достигает около 30%. Согласно данным telegram-канала «Курганский транспорт» и соцсетей, с 11 декабря ООО «Счастливый билет» подняло цены на маршруте № 9474 «Пермь — Курган» примерно на 10%, с 16 декабря предприниматель Владимир Абаимов увеличил тариф на рейсе № 581, с 20 декабря более чем на 10% подорожали рейсы № 501, 8914, 9305, 10080, 1689 и 2348 «Курган — Тюмень», № 7138 «Куртамыш — Тюмень», № 586 «Курган — Ханты-Мансийск», № 9231 «Курган — Пойковский», а с 25 декабря рост на 10−15% затронет рейсы № 576 и № 2068 из Петухово и несколько маршрутов между Курганом и Екатеринбургом (№ 534, 899, 554, 1436, 542, 7260, 999, 2350, 9304).