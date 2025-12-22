Умер автор всемирно известного хита Крис Ри: что известно о жизни певца, который мог стать журналистом

Музыкант родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро (Великобритания) в семье отца-итальянца и матери-ирландки. Помимо него в семье было еще шесть детей. В юности он серьезно интересовался музыкой, одновременно подрабатывая разнорабочим, в том числе на принадлежавшей его отцу фабрике мороженого. Кроме того, Ри рассматривал возможность стать журналистом. После окончания школы он продолжил обучение на факультете журналистики колледжа Святой Марии, действующего при католической мужской школе в Мидлсбро. Однако вскоре обучение пришлось прекратить, поскольку уже в первом семестре его отчислили в связи с конфликтом с преподавателем.