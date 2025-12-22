Умер автор всемирно известного хита Крис Ри: что известно о жизни певца, который мог стать журналистом

Ри умер на 75-м году жизни.
Британский музыкант Крис Ри скончался на 75-м году жизни. О кончине певца сообщила его семья. Артист приобрел мировую известность благодаря композициям Driving Home for Christmas, On the Beach, The Road to Hell и Josephine.
Ри прославился своим узнаваемым хрипловатым тембром и виртуозным владением слайд-гитарой. Пик его творческой карьеры пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов, когда в 1989 году вышел его десятый студийный альбом «The Road to Hell». Подробнее о жизни музыканта, который мог выбрать путь журналиста, в материале URA.RU.
От карьеры разнорабочего до певца.
Крис Ри в 1978 году.
Музыкант родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро (Великобритания) в семье отца-итальянца и матери-ирландки. Помимо него в семье было еще шесть детей. В юности он серьезно интересовался музыкой, одновременно подрабатывая разнорабочим, в том числе на принадлежавшей его отцу фабрике мороженого. Кроме того, Ри рассматривал возможность стать журналистом. После окончания школы он продолжил обучение на факультете журналистики колледжа Святой Марии, действующего при католической мужской школе в Мидлсбро. Однако вскоре обучение пришлось прекратить, поскольку уже в первом семестре его отчислили в связи с конфликтом с преподавателем.
После чего спустя время будущему исполнителю попала в руки пластинка известного американского рок-музыканта Джо Уолша, прослушивание которой во многом предопределило его дальнейший путь. Под впечатлением от услышанного Крис испытал сильное желание освоить гитару и самому создавать подобную музыку. В результате в возрасте 19 лет он начал заниматься игрой на этом инструменте.
В возрасте 22 лет он вошел в состав группы Magdalene, в которой ранее выступал Дэвид Ковердейл, впоследствии ставший участником Deep Purple. Позднее музыкант перешел в коллектив Beautiful Losers, однако, получив предложение о творческом сотрудничестве, решил сосредоточиться на сольной деятельности и в 1974 году выпустил дебютный сингл So Much Love.
Первая слава и «большая куча бурлящей субстанции».
Выступление Ри на сцене в 80-е годы.
Кристофер Ри планировал выступать под своим именем. Поэтому он просто сократил его до «Крис». Свой первый заметный успех он снискал не в Великобритании, а в США. Выпущенная в 1978 году композиция Fool (If You Think It’s Over) заняла 12‑ю строчку в чартах и принесла ему номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель».
Однако этот успех оказался временным. Вскоре в профессиональной жизни исполнителя началась затяжная черная полоса. Второй, третий и четвертый альбомы не принесли заметных результатов. В них не оказалось ни одного хита и даже сколько-нибудь известной композиции. Несколько лет музыкант прилагал все усилия, стремясь повторить былой успех, однако впоследствии он сам оценивал свои достижения как «большую кучу бурлящей субстанции».
Мировое признание.
Слава певца закрепилась с выходом альбома Dancing With Strangers в 1987 году.
Лейбл, с которым у артиста был контракт, уже практически был готов прекратить сотрудничество с музыкантом, однако ситуация изменилась после выхода пятого альбома «Water Sign» в 1983 году. Хотя по сути он представлял собой малоработанный материал, пластинка получила широкую известность в Европе благодаря синглу «I Can Hear Your Heartbeat». За несколько месяцев было продано около 500 тысяч экземпляров.
Вышедший в 1987 году альбом Dancing With Strangers положил начало серии из шести релизов, которые последовательно входили в первую десятку британского чарта, при этом две из этих работ поднимались на вершину хит-парада. Публика в полной мере оценила его музыкальное наследие: проникновенные тексты, слегка хриплый тембр голоса, а также мягкое гитарное звучание в рок-балладах, а также блюзовых и софт-роковых номерах. Британский исполнитель стал серьезным соперником для наиболее популярных в то время американских артистов — Билли Джоэла, Рода Стюарта и Брюса Спрингстина.
Выход альбома «The Road To Hell» и статус мегазвезды.
Десятый студийный альбом «The Road to Hell» 1989 года многие считают одним из лучших в карьере Ри.
Сингл «The Road To Hell» 1989 года, давший название одноименному альбому, превратил Криса Ри в артиста мирового уровня. Только в Великобритании эта пластинка неоднократно становилась платиновой. И без того напряженный график музыканта окончательно превратился в непрерывный круговорот событий — непрекращающиеся гастроли, концерты, студийные записи, съемки видеоклипов.
Артист объездил практически весь мир, включая Советский Союз, с которым его дополнительно связывала композиция «Gonna Buy A Hat», написанная еще в 1986 году и посвященная Михаилу Горбачеву.
Также для британского музыканта удачно стартовали и 1990‑е годы. Его дискография была дополнена еще одной успешной работой — альбомом «Auberge» (1991). Поклонники с интересом ожидали новых произведений, рассчитывая на очередную серию хитов. И вскоре благодаря творческой активности исполнителя появляются композиции «Red Shoes», «Looking For The Summer» и другие работы в узнаваемой манере рок-музыканта, которая уже завоевала симпатии миллионов слушателей.
Вместе с тем, несмотря на устойчивое признание, артист ощущал потребность в творческом обновлении и переменах, которые позволили бы вывести его музыку на иной уровень. В итоге Крис Ри пошел на эксперимент, решив записать альбом при участии симфонического оркестра. Однако пластинка, вышедшая в 1996 году, не оправдала ожиданий и оказалась коммерчески неуспешной. Дополнительным испытанием стали и проблемы со здоровьем, с которыми музыкант столкнулся в тот период.
В сборник 1988 года New Light Through Old Windows вошел самый большой хит певца — Driving Home for Christmas.
В сборник 1988 года «New Light Through Old Windows» была включена его наиболее известная композиция — «Driving Home for Christmas», впервые записанная в 1986 году. При первоначальном выходе песня не привлекла значительного внимания, однако со временем эта мягкая, ностальгическая баллада приобрела устойчивую популярность, поднявшись до 11-й строчки в чартах в 2019 и 2020 годах.
Кроме того, в конце 90-х у исполнителя обнаружили онкологическое заболевание поджелудочной железы. Ему понадобилось перенести ряд сложных хирургических вмешательств, однако благодаря мощной поддержке семьи произошло фактически чудо. Крис Ри восстановился и сумел вернуться к профессиональной деятельности — концертным гастролям и студийной работе. До 2017 года музыкант выпустил еще около семи-восьми релизов, среди которых особое место занимает масштабный проект «Blue Guitars» — многодисковый альбом, включающий 11 дисков.
Смерть легенды «рождественского блюза».
Крис Ри умер в возрасте 74 лет. О кончине артиста в понедельник, 22 декабря, сообщил представитель его семьи, пишет таблоид The Sun.
«Рождественская легенда исчезла. Крис Ри скончался: певец, известный по песне Driving Home For Christmas, умер в возрасте 74 лет после непродолжительной болезни», — говорится в материале The Sun. О дате прощания с легендой «рождественного блюза» будет объявлено позже.