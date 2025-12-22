Племянник Ванги и проклятая роль: Киркоров рассказал о мистике в своей жизни

Личность певца Филиппа Киркорова традиционно окружена атмосферой загадочности. Недавнее появление артиста в шоу «Натальная карта» с астрологом Олесей Иванченко пролило свет на ряд примечательных событий в его жизни.
Например, во время беседы выяснилось, что артист является двоюродным племянником известной болгарской прорицательницы Ванги. По словам Киркорова, она не только помогала ему в детстве, но и предсказала его судьбоносную встречу с певицей Аллой Пугачевой.
— У меня была такая история: я очень заболел, а мой папа был в Болгарии. И я прямо вот уже концы отдавал. Они меня в охапку схватили с мамой и повезли к бабе Ванге. Она там что-то пошаманила, там что-то травку дала и говорит: «Ну, все нормально, приедет домой, два-три дня — все пройдет», — уточнил певец.
Он также признался, что его роль Черта в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» стала худшим решением в его карьере, поскольку, как он теперь считает, эта роль притянула в его жизнь длительный период неудач.
Еще в октябре Киркоров впервые прокомментировал недавнее интервью Пугачевой. Певец отметил, что годы, проведенные с певицей, были счастливыми для него, поэтому у него нет к ней никаких претензий. Он также назвал ее «великой певицей нашего времени».