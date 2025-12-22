Племянник Ванги и проклятая роль: Киркоров рассказал о мистике в своей жизни

— У меня была такая история: я очень заболел, а мой папа был в Болгарии. И я прямо вот уже концы отдавал. Они меня в охапку схватили с мамой и повезли к бабе Ванге. Она там что-то пошаманила, там что-то травку дала и говорит: «Ну, все нормально, приедет домой, два-три дня — все пройдет», — уточнил певец.