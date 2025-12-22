Стали известны наставники 14-го сезона шоу «Голос»

В 14-м сезоне передачи «Голос» на Первом канале кресла наставников участников российские певцы Владимир Пресняков, Пелагея, Анна Асти и Ильдар Абдразаков. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил портал Starhit со ссылкой на осведомленные источники.
— Все наставники представляют разные музыкальные направления, при этом каждый умеет в своем жанре все, достиг высокой востребованности и статуса звезды первой величины. Перед нашими участниками богатый выбор вариантов. Мы уже хорошо знаем Володю Преснякова и особенно Пелагею, как очень амбициозных, неуступчивых и азартных наставников «Голоса», — высказался главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
В свою очередь Асти назвала участие в качестве наставника шоу «невероятной возможностью» посмотреть, как куются таланты, передает портал.
29 ноября стало известно, что победительницей 12-го сезона «Голос. Дети» стала второклассница из Ставрополя Мария Никулина, которая набрала 44,4 процента голосов. В финале она исполнила песню «Зима» Эдуарда Ханка и Сергея Острового, впервые прозвучавшую на «Голубом огоньке» 1970 года.