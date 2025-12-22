Стали известны наставники 14-го сезона шоу «Голос»

— Все наставники представляют разные музыкальные направления, при этом каждый умеет в своем жанре все, достиг высокой востребованности и статуса звезды первой величины. Перед нашими участниками богатый выбор вариантов. Мы уже хорошо знаем Володю Преснякова и особенно Пелагею, как очень амбициозных, неуступчивых и азартных наставников «Голоса», — высказался главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.