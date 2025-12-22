Названы пять ошибок, которые могут привести к инфаркту в праздники

По его словам, праздничное застолье с жирной и солёной пищей, повышенное употребление алкоголя и эмоциональное напряжение из-за семейных конфликтов или финансовых переживаний создают мощную нагрузку на сердце. Ситуацию усугубляет то, что люди меньше двигаются и забывают принимать назначенные препараты.