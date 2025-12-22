Названы пять ошибок, которые могут привести к инфаркту в праздники

Американский кардиолог Майкл Тануэ перечислил пять главных ошибок, которые приводят к инфарктам во время новогодних праздников. Пик сердечных приступов, по данным исследований, приходится на 10 часов вечера, пишет Medical Xpress.
Согласно исследованию, в период зимних праздников количество сердечных приступов вырастает на 15%. Главные факторы риска — стресс, переедание, алкоголь, недостаток движения и пропуск приёма лекарств.
«Одной из главных причин становится игнорирование тревожных симптомов. Люди откладывают обращение к врачу, не желая “портить” выходные», — отметил Тануэ.
По его словам, праздничное застолье с жирной и солёной пищей, повышенное употребление алкоголя и эмоциональное напряжение из-за семейных конфликтов или финансовых переживаний создают мощную нагрузку на сердце. Ситуацию усугубляет то, что люди меньше двигаются и забывают принимать назначенные препараты.
Кардиолог призвал не игнорировать тревожные сигналы организма и немедленно обращаться за помощью, так как своевременное вмешательство может спасти жизнь.