Более 200 лучших старшеклассников Минска провели новогодний бал во Дворце детей и молодежи

Владимир Кухарев подчеркнул, что в предновогодние дни много внимания уделяется подготовке и проведению акции «Наши дети». «Мы должны дойти до каждого ребенка, который нуждается в поддержке и помощи. В городе организовано более 700 мероприятий с участием детей разного возраста. Мы будем продолжать эту работу, потому что она важна и значима для каждого, она нас всех объединяет в едином стремлении сделать жизнь наших детей лучше. К Новому году подготовлены подарки. Более 54 тыс. новогодних подарков закуплено за счет средств бюджета Минска для детей, находящихся в социально уязвимом положении, ребят из многодетных, опекунских семей и других категорий. Это тоже, думаю, принесет детям определенную радость, потому что они всегда с нетерпением ждут Нового года, Деда Мороза и, конечно же, подарков. Их мечты должны сбываться», — добавил он.