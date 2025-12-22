Более 200 лучших старшеклассников Минска провели новогодний бал во Дворце детей и молодежи

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 старшеклассников Минска, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, провели новогодний бал в столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжество прошло в Минском государственном дворце детей и молодежи. Тематический вечер с классическими танцами и вкусным угощением был организован в мраморном зале дворца.
Дарья Голован учится в 11-м классе гимназии № 8 Минска. Девушка всегда активно участвует в общественной жизни родной гимназии. «Я по жизни очень активный человек, мне все интересно. Например, мы с моей командой, уже третий год участвуем в игре “Что? Где? Когда?”. Также у меня хорошая успеваемость, средний балл аттестата будет 9,0. Когда мне от школы предложили побывать на настоящем балу, я не раздумывая согласилась. Настоящий бал, прекрасное платье, новый год — мне кажется, это мечта любой девушки. Поэтому я очень рада быть здесь», — поделилась она.
Впереди окончание школы, экзамены, поступление в Белорусский государственный экономический университет на специальность «правоведение». Но это все потом, а сейчас у Дарьи полонез и волшебный новогодний вечер.
«Очень приятно, когда молодые люди развиваются всесторонне, — отметил председатель Мингорисполкома и почетный гость бала Владимир Кухарев. — Ребята преуспевают в учебе, занимаются в кружках, секциях. А сегодня мы видим их прекрасное выступление. Молодые люди освоили искусство бального танца и прямо сейчас возрождают действительно национальные традиции. Это очень дорогого стоит. Этим людям через определенное время уже придется строить жизнь нашей страны. И то, что они своим терпением, целеустремленностью, ответственностью показывают, что они готовы к этому, это, наверное, является главным достижением проведения таких мероприятий».
Владимир Кухарев подчеркнул, что в предновогодние дни много внимания уделяется подготовке и проведению акции «Наши дети». «Мы должны дойти до каждого ребенка, который нуждается в поддержке и помощи. В городе организовано более 700 мероприятий с участием детей разного возраста. Мы будем продолжать эту работу, потому что она важна и значима для каждого, она нас всех объединяет в едином стремлении сделать жизнь наших детей лучше. К Новому году подготовлены подарки. Более 54 тыс. новогодних подарков закуплено за счет средств бюджета Минска для детей, находящихся в социально уязвимом положении, ребят из многодетных, опекунских семей и других категорий. Это тоже, думаю, принесет детям определенную радость, потому что они всегда с нетерпением ждут Нового года, Деда Мороза и, конечно же, подарков. Их мечты должны сбываться», — добавил он.
Полонез, вальс, живой оркестр, лазерное шоу, фуршет. Это не все, чем наполнен вечер новогоднего бала. Самое главное — это новые знакомства и дружба, которая может остаться с участниками на долгие годы. -0-