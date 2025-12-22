Ричмонд
Сколько лифтов заменили в столичных высотках в этом году, рассказали в Минском ЖКХ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 240 лифтов уже заменили в многоквартирных жилых домах столицы в этом году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство».

Так, больше всего подъемников обновили во Фрунзенском районе столицы — 82 единицы.

Своего рода рекордсменом по количеству лифтов оказался дом № 71 по ул. Лобанка. В этом здании 1998 года постройки — 11 этажей и семь подъездов, соответственно было заменено 14 лифтов.

Самой многочисленной по количеству подъездов, где обновили лифты, стала многоэтажка № 16 по ул. Илимской, возведенная в 1998 году. В восьми подъездах установили 13 кабин.

А самом старой многоэтажкой, где в этом году заменили подъемники, стал дом № 13 по ул. Городецкой — 1996 года постройки. Здесь обновили по две кабины в каждом подъезде грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.

Плановая работа продолжается. -0-