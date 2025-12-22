Избившим чемпиона по боксу Двали в Крыму назначили тюремные сроки

«Приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемом преступлении и в зависимости от степени вины в данном конфликте приговорены к лишению свободы сроком от 1,5 до 3,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Все осуждённые полностью признали свою вину в совершённом преступлении. На их счета и имущество был наложен арест для обеспечения возмещения вреда потерпевшим. Уголовные дела в отношении ещё двоих обвиняемых по данному эпизоду были выделены в отдельное производство.
По данным следствия, инцидент произошёл на набережной в июле 2024 года, когда спортсмен с другом заступились за прохожего, которого избивали. После этого группа напавших нанесла обоим защитникам многочисленные телесные повреждения. Всем задержанным впоследствии было предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Расследование было организовано оперативно по поручению руководителя Главного следственного управления СК после выявления информации в соцсетях. Для работы по делу создали специальную группу из опытных следователей, которые во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД задержали девять участников драки. Были проведены многочисленные следственные действия, включая обыски, осмотры места происшествия и изучение записей с камер видеонаблюдения.
