Избившим чемпиона по боксу Двали в Крыму назначили тюремные сроки

Расследование было организовано оперативно по поручению руководителя Главного следственного управления СК после выявления информации в соцсетях. Для работы по делу создали специальную группу из опытных следователей, которые во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД задержали девять участников драки. Были проведены многочисленные следственные действия, включая обыски, осмотры места происшествия и изучение записей с камер видеонаблюдения.