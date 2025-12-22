Ярославская область вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в России

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» господдержку получили пять инвестиционных проектов по строительству модульных гостиниц. На создание 161 номера было выделено 229,8 млн рублей. В 2026 году они примут первых путешественников. Кроме того, в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» Минэкономразвития России в этом году поддержало 16 инвестпроектов по строительству в 2025 — 2027 годах в области модульных некапитальных средств размещения. В итоге будет создано более тысячи номеров. Общая сумма поддержки составила 1,9 млрд рублей.