Ярославская область вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в России

Турпоток в Ярославскую область с января по октябрь 2025 года, по данным Росстата, вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в топ-10 самых популярных направлений в России для летнего отдыха. Число туристов, посещающих Ярославль в зимнее время, также растет: спрос на новогодние бронирования увеличился на 52%.
«Растущий турпоток фиксируется во всех округах региона, — комментирует губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Мы последовательно развиваем инфраструктуру, увеличиваем номерной фонд, внедрили каршеринг, запустили по Ярославлю двухэтажные экскурсионные автобусы. Туризм — одно из приоритетных направлений для региона. Налоговый потенциал отрасли превышает 3,5 млрд рублей в год с учетом смежных сфер. Мы гордимся нашим регионом, его богатой историей, культурой, природой и приглашаем гостей убедиться в этом лично».
В 2025 году туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального. Ярославль является его столицей, кроме того, в маршрут входят и другие города региона — Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич, а Рыбинск официально рекомендован к посещению.
Область успешно развивает туристический проект «Медвежья тропа». Первоначально он появился в Ярославле. На улицах города каждые 10 15 метров туристы встречают около 500 отлитых в металле оттисков медвежьих лап. Они обозначают закольцованный маршрут, который проводит гостей по центру и знакомит с достопримечательностями. Теперь «Медвежья тропа» появилась и в Ростове Великом.
В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» господдержку получили пять инвестиционных проектов по строительству модульных гостиниц. На создание 161 номера было выделено 229,8 млн рублей. В 2026 году они примут первых путешественников. Кроме того, в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» Минэкономразвития России в этом году поддержало 16 инвестпроектов по строительству в 2025 — 2027 годах в области модульных некапитальных средств размещения. В итоге будет создано более тысячи номеров. Общая сумма поддержки составила 1,9 млрд рублей.
«Предприниматели активно обращаются, получают меры поддержки, получают суммы под комфортные условия, развивают бизнес, повышают туристическую привлекательность региона. Благодаря такому взаимодействию власти и бизнеса в этом году Ярославская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по индексу туристической привлекательности регионов России — 2025. Мероприятия, осуществляемые министерством туризма Ярославской области, находятся под контролем губернатора Михаила Евраева и реализуются при его поддержке», — подчеркнул и.о. министра туризма региона Дмитрий Добрынин.
Глава региона также стал инициатором установки информационных сенсорных панелей на популярных туристических маршрутах. Проект планируется продолжить с привлечением федеральных средств. В муниципалитетах Ярославской области установят еще 24 интерактивных панели для удобной навигации туристов.