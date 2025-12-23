С чего стоит начать сортировку мусора дома

В нашей стране пять ведер не нужно практически никому. В Москве и других крупных городах, существует двухпоточная система сбора отходов, которая не требует пяти мусорных ведер. Она требует только двух, и то это могут быть: ведро и пакет на ручке двери или ведро и коробка на балконе. Если мы рассматриваем Москву и Подмосковье, в тот самый пакет и коробку пойдет вторичное сырье для синего бака, там должно оказываться все чистое и сухое. Это самая разная тара: металлические, пластиковые и бумажные коробки, банки стеклянные, пластиковые, алюминиевые — все именно туда.