С чего стоит начать сортировку мусора дома

В нашей стране пять ведер не нужно практически никому. В Москве и других крупных городах, существует двухпоточная система сбора отходов, которая не требует пяти мусорных ведер. Она требует только двух, и то это могут быть: ведро и пакет на ручке двери или ведро и коробка на балконе. Если мы рассматриваем Москву и Подмосковье, в тот самый пакет и коробку пойдет вторичное сырье для синего бака, там должно оказываться все чистое и сухое. Это самая разная тара: металлические, пластиковые и бумажные коробки, банки стеклянные, пластиковые, алюминиевые — все именно туда.
Если вы только начинаете путь в раздельном сборе мусора и в вашем городе не существует постоянно действующей, повсеместной инфраструктуры для сортировки отходов, то ваше первое действие — проверить, что и куда вы сможете сдать. Потому что, если сразу начнете собирать самые сложные, редкие фракции — зубные щетки, пластиковые карты, есть большой шанс, что разочаруетесь. Не надо разочаровывать самого себя. Посмотрите, что в вашем городе будет комфортно сдавать и начните именно с этого.
Вы сами должны найти простое правило, чтобы чувствовать пользу природе. Например, шоппер для многодетной семьи — большая клетчатая сумка, и она должна быть всегда с собой в машине. А если в вашем городе нет раздельного сбора, ваш способ — минимизация образования отходов, покупка аккумуляторов вместо обычных батареек, а также использование списка, чтобы не делать спонтанных покупок. Если вы всегда пользуетесь доставкой продуктов, укажите в приложении комментарий с просьбой не класть вам дополнительную упаковку, это и будет ваш первый шаг, с которого начнется экологический путь.