Умерла первая жена и школьная любовь Чака Норриса Дайан Холечек

Дайан Холечек, первая жена и школьная любовь американского актера Чака Норриса, ушла из жизни в возрасте 84 лет. Она мирно скончалась в своем доме в Техасе после долгой борьбы с деменцией. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на сына пары — актера Майка Норриса.
— Мы благодарны, что она больше не страдает. Она была лучшей. Лучшей мамой. Нам очень повезло с ней, — передает слова артиста газета.
Дайан Холечек и Чак Норрис познакомились в старшей школе в Торрансе, Калифорния, в конце 1950-х годов. Они поженились в 1958 году, когда им было 18 и 17 лет соответственно. У них было двое детей — Майк и его младший брат Эрик Норрис, бывший гонщик NASCAR.
Холечек была рядом с Норрисом во время его стремительного взлета карьеры чемпиона по боевым искусствам и звезды боевиков в 1970-х и 1980-х годах. Однако в 1988 году они решили развестись.